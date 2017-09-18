كيف ستتصرف هذه الدول تجاه كوريا الشمالية؟

ترامب وشي اتفقا على ممارسة "اكبر قدر من الضغط" على كوريا الشمالية

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LBCI News Lebanon





واكد ان الرجلين بحثا في مكالمة هاتفية "تحدي كوريا الشمالية المستمر للمجتمع الدولي وجهودها لزعزعة استقرار شمال شرق اسيا".

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واوضح ان الزعيمين "ملتزمان ممارسة اكبر قدر من الضغط على كوريا الشمالية من خلال التطبيق الصارم لقرارات مجلس الامن".





لودريان: العقوبات "الاجراء الوحيد الممكن" مع كوريا الشمالية



في السياق عينه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أن الاجراء الوحيد الممكن بمواجهة التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية هو "ممارسة الضغوط بشكل قوي" عبر فرض "عقوبات فعالة حقا".



واعتبر في مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة أن "التجارب النووية والبالستية لكوريا الشمالية تجري خلافا لقرارات مجلس الأمن وتهدد الأمن الدولي والاقليمي اولا".



وأضاف ان "فرنسا دانت بشدة هذه التجارب. يجب استكمال الاجراءات بحزم في مجلس الأمن الدولي وأن يكون تطبيق العقوبات مفيدا حقا" مذكرا بأن هذه العملية تتطلب وقتا.



اعلن البيت الابيض ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ ملتزمان ممارسة اكبر قدر ممكن من الضغط على كوريا الشمالية وسط تصاعد الازمة حول برامج بيونغ يانغ للاسلحة النووية.واكد ان الرجلين بحثا في مكالمة هاتفية "تحدي كوريا الشمالية المستمر للمجتمع الدولي وجهودها لزعزعة استقرار شمال شرق اسيا".واوضح ان الزعيمين "ملتزمان ممارسة اكبر قدر من الضغط على كوريا الشمالية من خلال التطبيق الصارم لقرارات مجلس الامن".في السياق عينه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أن الاجراء الوحيد الممكن بمواجهة التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية هو "ممارسة الضغوط بشكل قوي" عبر فرض "عقوبات فعالة حقا".واعتبر في مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة أن "التجارب النووية والبالستية لكوريا الشمالية تجري خلافا لقرارات مجلس الأمن وتهدد الأمن الدولي والاقليمي اولا".وأضاف ان "فرنسا دانت بشدة هذه التجارب. يجب استكمال الاجراءات بحزم في مجلس الأمن الدولي وأن يكون تطبيق العقوبات مفيدا حقا" مذكرا بأن هذه العملية تتطلب وقتا.

روسيا والصين: لضرورة حل أزمتي كوريا وسوريا دبلوماسيا



الى ذلك، اعلنت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا والصين اتفقتا على ضرورة حل أزمتي كوريا الشمالية وسوريا من خلال السبل الدبلوماسية.

اسبانيا تطرد السفير الكوري الشمالي

اما اسبانيا، فقد امرت السفير الكوري الشمالي بمغادرة مدريد قبل 30 ايلول، معلنة اياه "شخصا غير مرغوب فيه"، وذلك ردا على التجارب النووية والصاروخية التي اجرتها بيونغ يانغ. ​