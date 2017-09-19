سو تشي تعلن استعداد بورما لتنظيم عودة اللاجئين الروهينغا

ما مصير اللاجئين الروهينغا؟

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LBCI News Lebanon

أعلنت الزعيمة البورمية اونغ سان سو تشي ان بلادها "مستعدة" لتنظيم عودة أكثر من 410 الاف لاجئ من الروهينغا فروا الى بنغلادش المجاورة، معربة عن "القلق" حول المسلمين والمدنيين "العالقين" في الازمة.



وأكدت سو تشي في كلمة متلفزة ان بلادها لا تخشى تدقيقا دوليا حول الازمة، مبدية استعدادها لبدء التحقق في هوية اللاجئين بهدف تنظيم عودتهم.

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وفي هذا السياق، وجهت بريطانيا وقوى دولية تحذيرا باتخاذ اجراءات ضد بورما في حال لم تقم الزعيمة أونغ سان سو تشي بتحرك لانهاء حملة الجيش البورمي ضد أقلية الروهينغا المسلمة.



فيما أبلغ مستشار الأمن القومي بميانمار ثونج تون رويترز أن مسلمي الروهينجا الذين فروا إلى بنجلادش المجاورة فرارا من العنف في ولاية راخين سيتمكنون من العودة لكن العملية سيتعين بحثها.

الى ذلك، أكد رئيس البعثة الدولية لتقصي الحقائق في بورما مرزوقي داروسمان، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف انه "من المهمّ أن نرى بأعيننا الأماكن التي جرت فيها الانتهاكات المزعومة والتحدث بشكل مباشر مع الأشخاص الذين تأثروا ومع السلطات".

وكرر محققو الأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في بورما نداءهم لمنحهم "حق دخول كامل ومن دون قيود" إلى البلاد وأشاروا إلى وجود أزمة إنسانية خطرة.