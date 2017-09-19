مجلس الشيوخ الأميركي يقر ميزانية للانفاق العسكري بـ 700 مليار دولار

أقر مجلس الشيوخ الأميركي بالاجماع قانونا يجيز انفاقا عسكريا بقيمة 700 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بميزانية عام 2017 وتقريبا أكثر بـ 5% مما طلبه الرئيس دونالد ترامب.

ويسمح قانون ميزانية الدفاع الوطني لعام 2018 بزيادة الانفاق على مقاتلات اف-35 والسفن الحربية ودبابات ابرامز، كما ويزيد رواتب العسكريين 2,1%، ويخصص 5 مليارات دولار للقوات الأمنية الأفغانية، بما في ذلك برنامج لادماج النساء في قوات الدفاع الوطني.

كما تم اقرار 8,5 مليار دولار لتعزيز نظام الدفاع الجوي الأميركي، أي أكثر بـ 630 مليون دولار من الحد الأدنى الذي وضعه ترامب، في وقت يتصاعد فيه التوتر ازاء برنامج كوريا الشمالية الصاروخي.