ماتيس: غالبية الجنود الاميركيين الاضافيين في طريقهم الى افغانستان

اعلن وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس ان غالبية الجنود الثلاثة آلاف الاضافيين الذين سيتم نشرهم في افغانستان تنفيذا للاستراتيجية الجديدة للرئيس الاميركي دونالد ترامب لتعزيز الامن، هم في طريقهم الى هناك.

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وأكد ماتيس في البنتاغون انه لا يريد اعطاء ارقام محددة الان لكنه اشار الى انه سيرسل "تحديدا ثلاثة آلاف" جندي الى افغانستان حيث سيساندون ما يقارب 11 الفا من القوات الاميركية المنتشرة هناك.

وكان ترامب قد اعلن في 21 آب استراتيجية جديدة للولايات المتحدة في أفغانستان تقضي على وجه الخصوص بإرسال مزيد من الجنود للتصدي لحركة طالبان .