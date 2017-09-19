اسرائيل تعترض طائرة بدون طيار حاولت التسلل إلى مجالها الجوي فوق الجولان...

الجيش الاسرائيلي يعترض طائرة من دون طيار حاولت التسلل إلى مجالها الجوي في مرتفعات الجولان

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LBCI News Lebanon

اعترض الجيش الإسرائيلي طائرة بدون طيار حاولت التسلل إلى المجال الجوي الإسرائيلي في مرتفعات الجولان، بحسب ما أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية عبر حسابها على تويتر.

BREAKING: A short while ago, the IDF intercepted a UAV that attempted to infiltrate Israeli airspace in the Golan Heights. — IDF (@IDFSpokesperson) September 19, 2017

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وفي التفاصيل، اطلقت القوات الاسرائيلية أكثر من صاروخ باتريوت من المنظومة التي تم نصبها في منطقة صفد بعيد الظهر في إتجاه طائرة من دون طيّار حاولت الدخول الى المجال الجوّي الإسرائيلي لمسافة أربعة كيلومترات إنطلاقا من الأجواء السورية.

ولاحظ سكان منطقة حاصبيا دخانا يتصاعد في الجهة المقابلة لمزارع شبعا المحتلة من الناحية السورية، فيما أفاد شهود عيان لاحقا عن سقوط طائرة مسيّرة في منطقة صفد في الجولان المحتل.

ورفع الجيش الاسرائيلي حال التأهب وسط تضارب بالآراء حول تمكنها من اختراق الاجواء الاسرائيلية.





