اسرائيل تعترض طائرة بدون طيار حاولت التسلل إلى مجالها الجوي فوق الجولان...

اعترض الجيش الإسرائيلي طائرة بدون طيار حاولت التسلل إلى المجال الجوي الإسرائيلي في مرتفعات الجولان، بحسب ما أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية عبر حسابها على تويتر.
وفي التفاصيل، اطلقت القوات الاسرائيلية أكثر من صاروخ باتريوت من المنظومة التي تم نصبها في منطقة صفد بعيد الظهر في إتجاه طائرة من دون طيّار حاولت الدخول الى المجال الجوّي الإسرائيلي لمسافة أربعة كيلومترات إنطلاقا من الأجواء السورية.
ولاحظ سكان منطقة حاصبيا دخانا يتصاعد في الجهة المقابلة لمزارع شبعا المحتلة من الناحية السورية، فيما أفاد شهود عيان لاحقا عن سقوط طائرة مسيّرة في منطقة صفد في الجولان المحتل.
ورفع الجيش الاسرائيلي حال التأهب وسط تضارب بالآراء حول تمكنها من اختراق الاجواء الاسرائيلية.