اسرائيل تعترض طائرة بدون طيار حاولت التسلل إلى مجالها الجوي فوق الجولان...

اعترض الجيش الإسرائيلي طائرة بدون طيار حاولت التسلل إلى المجال الجوي الإسرائيلي في مرتفعات الجولان، بحسب ما أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية عبر حسابها على تويتر.

BREAKING: A short while ago, the IDF intercepted a UAV that attempted to infiltrate Israeli airspace in the Golan Heights.