المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: الطائرة التي اعترضناها من إنتاج إيراني وبتفعيل من "حزب الله"

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنهم أسقطوا طائرة من دون طيار من إنتاج إيراني وبتفعيل "حزب الله" أقلعت من مطار دمشق الدولي وقامت بمهمة استطلاع في المنطقة منزوعة السلاح في الجولان.
وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، أوضح انه خلال مهمة الاستطلاع، دخلت الطائرة المعادية الى المنطقة منزوعة السلاح في هضبة الجولان من دون الدخول بأي شكل الى الاجواء الاسرائيلية، فتقرر اعتراض الطائرة المعادية بواسطة صاروخ باتريوت واحد الذي أصابها وأسقطها, قائلا "بحسب تقديرنا سقطت الطائرة في منقطة أحمدية القنيطرة".
وأضاف "لن نسمح بأي شكل من الأشكال خرق واقتراب عناصر ارهابية ايرانية أو حزب الله أو ميليشيات شيعية أو جهادية الى منطقة الحدود في الجولان، وسنتحرك في مواجهة أي تحرك لمثل هذه العناصر الإرهابية بشكل قاطع وواضح ولن نسمح باقترابها الى الحدود".