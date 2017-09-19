المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: الطائرة التي اعترضناها من إنتاج إيراني وبتفعيل من "حزب الله"

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يحذر...

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LBCI News Lebanon

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنهم أسقطوا طائرة من دون طيار من إنتاج إيراني وبتفعيل "حزب الله" أقلعت من مطار دمشق الدولي وقامت بمهمة استطلاع في المنطقة منزوعة السلاح في الجولان.

إسقاط طائرة دون طيار من انتاج ايراني وبتفعيل #حزب_الله أقلعت من مطار #دمشق الدولي وقامت بمهمة استطلاع في المنطقة منزوعة السلاح في #الجولان — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 19, 2017

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وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، أوضح انه خلال مهمة الاستطلاع، دخلت الطائرة المعادية الى المنطقة منزوعة السلاح في هضبة الجولان من دون الدخول بأي شكل الى الاجواء الاسرائيلية، فتقرر اعتراض الطائرة المعادية بواسطة صاروخ باتريوت واحد الذي أصابها وأسقطها, قائلا "بحسب تقديرنا سقطت الطائرة في منقطة أحمدية القنيطرة".

خلال مهمة الاستطلاع دخلت الطائرة المعادية الى المنطقة منزوعة السلاح في هضبة #الجولان دون الدخول بأي شكل الى الاجواء الاسرائيلية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 19, 2017

تقرر اعتراض الطائرة المعادية بواسطة صاروخ #باتريوت واحد الذي أصابها وأسقطها. حسب تقديرنا سقطت الطائرة في منقطة #أحمدية #القنيطرة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 19, 2017

وأضاف "لن نسمح بأي شكل من الأشكال خرق واقتراب عناصر ارهابية ايرانية أو حزب الله أو ميليشيات شيعية أو جهادية الى منطقة الحدود في الجولان، وسنتحرك في مواجهة أي تحرك لمثل هذه العناصر الإرهابية بشكل قاطع وواضح ولن نسمح باقترابها الى الحدود".

لن نسمح بأي شكل من الأشكال خرق واقتراب #عناصر_ارهابية ايرانية أو #حزب_الله أو #ميليشيات_شيعية أو جهادية الى منطقة الحدود في #الجولان — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 19, 2017