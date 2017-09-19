وزير الدفاع التركي: تقسيم العراق أو سوريا قد يؤدي لصراع عالمي

تصريح الوزير جاء مع تمركز دبابات تركية قرب الحدود مع العراق

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LBCI News Lebanon

رأى وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي اليوم إن تقسيم العراق أو سوريا قد يؤدي إلى اندلاع صراع عالمي، مؤكدا أن أنقرة لن تسمح بإقامة دولة على أساس عرقي في جنوب البلاد، قائلا "لا يجب أن يشك أحد في أننا سنتخذ كل ما يلزم من خطوات وقرارات لوقف تنامي عوامل الخطر".

وجاء تصريح الوزير مع تمركز دبابات تركية قرب الحدود مع العراق قبيل استفتاء مزمع على استقلال إقليم كردستان.

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واعتبر جانيكلي "التغيير الذي يعني انتهاك وحدة الأراضي العراقية يفرض خطرا كبيرا على تركيا"، و"انتهاك وحدة أراضي سوريا والعراق قد يشعل شرارة صراع عالمي أكبر لا نهاية له".

وتخشى تركيا، التي يعيش بها عدد كبير من الأكراد في الجنوب، أن يقوي الاستفتاء على الاستقلال في العراق شوكة حزب العمال الكردستاني المحظور. ويخوض الحزب تمردا في جنوب شرق تركيا منذ ثمانينيات القرن الماضي.