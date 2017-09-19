أخبار دولية
19 أيلول 2017 - 11:38
19/09/2017 11:38:04
عَبَرَ الجيش السوري شرق الفرات...ماذا بعد؟
اسقاط خطا جديدا من الخطوط الحمر
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LBCI News Lebanon
على متن جسر روسي عائم وزوارق ومركبات برمائية، فتحت موسكو للجيش السوري جسور العبور الى الضفة الشرقية من نهر الفرات مسقطة خطا جديدا من الخطوط الحمر التي كانت وضعتها الولايات المتحدة في سوريا...
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