ماكرون في الأمم المتحدة: سنطرح مبادرة لوضع خارطة طريق سياسية شاملة بسوريا

ماكرون يدعو لتشكيل مجموعة اتصال حول سوريا

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LBCI News Lebanon

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في كلمتة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تشكيل مجموعة اتصال حول سوريا لإعطاء اندفاعة جديدة نحو التوجه إلى حل سلمي للنزاع في هذا البلد، معلنا أن فرنسا ستطرح مبادرة مع شركائها لوضع خارطة طريق سياسية شاملة في سوريا.

كما أكد أن آلية المفاوضات التي تخوضها موسكو وطهران وأنقرة في استانا في كازاخستان "لا تكفي"، لافتا إلى ان مجموعة الاتصال التي يقترحها تشمل الدول الخمس الأعضاء في مجلس الامن إضافة إلى "الجهات المعنية" بالنزاع السوري.

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وعن الاتفاق النووي الايراني، قال ماكرون "أبلغت أميركا وإيران أن عدم احترام الاتفاق النووي قد يؤدي إلى حريق في المنطقة".