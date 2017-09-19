أخبار دولية
19 أيلول 2017 - 13:14
19/09/2017 13:14:36
ما مدى جهوزية الجيش الاسرائيلي الحقيقية لمواجهة حرب مستقبلية؟
اخفاقات عدة كشفت خلال هذه المناورة
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LBCI News Lebanon
مع اخماد نيران المناورة العسكرية اور هدغان التي اجراها الجيش الاسرائيلي على مدار عشرة ايام اشتعلت نيران الخلافات الاسرائيلية حول مدى جهوزية الجيش الحقيقية لمواجهة حرب مستقبلية...
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