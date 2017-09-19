ما مدى جهوزية الجيش الاسرائيلي الحقيقية لمواجهة حرب مستقبلية؟

اخفاقات عدة كشفت خلال هذه المناورة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجيش الاسرائيلي,اسرائيل,اخفاقات عدة كشفت خلال هذه المناورة

LBCI News Lebanon

مع اخماد نيران المناورة العسكرية اور هدغان التي اجراها الجيش الاسرائيلي على مدار عشرة ايام اشتعلت نيران الخلافات الاسرائيلية حول مدى جهوزية الجيش الحقيقية لمواجهة حرب مستقبلية...