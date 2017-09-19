زلزال بقوة 6.1 يضرب جنوبي نيوزيلندا

وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات

Lebanon, news ,lbci ,أخبار اميركا, نيوزيلندا,زلزال,وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات

LBCI News Lebanon

وقع زلزال تحت البحر بقوة 6.1 وقع في المحيط الجنوبي جنوبي نيوزيلندا، بحسب ما اعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وتم رصد الزلزال على بعد 211 كيلومترا إلى الغرب من جزيرة أوكلاند قبالة الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات.