زلزال كارثي يعيد إحياء الذكرى 32 لزلزال عام 1985 في المكسيك

بلغت قوة الزلزال 7.1 درجة على مقياس ريختر...

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LBCI News Lebanon

ارتفع عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب العاصمة مكسيكو سيتي ومناطق مجاورة لها الى ​224 قتيلا، بينهم 21 طفلا على الأقل قضوا في انهيار مدرستهم في العاصمة، على ما أعلنت الحكومة الأربعاء.

وعلق مطار نيومكسيكو أعماله بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر، وجرى إخلاء مبان في مناطق مختلفة من المدينة.

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وكان مركز الزلزال بالقرب من أتينثينغو في ولاية بويبلا، على بعد 120 كيلومترا من نيومكسيكو، بعمق 51 كيلومترا تحت سطح الأرض، كما قال المرصد الجيولوجي الأميركي.

ووقعت الكارثة في الذكرى 32 لزلزال عام 1985 المدمر الذي ادى الى مقتل 10,000 شخص.

ترامب يبدي استعداده لمساعدة المكسيكيين

تعهد الرئيس الاميركي دونالد ترامب انه سيكون "جاهزا" لمساعدة المكسيك الجارة الجنوبية للولايات المتحدة بعد الزلزال العنيف الذي ضرب عاصمتها والمنطقة المحيطة بها وادى الى تدمير العديد من الابنية وسقوط ضحايا.

وكتب ترامب على موقع تويتر "ليبارك الله سكان مكسيكو سيتي. نحن معكم وسنكون الى جانبكم". ​