رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى مناشدا الأمم المتحدة: "لا تنسونا"

رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى يناشد الامم المتحدة..

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LBCI News Lebanon

ناشد رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين ارشانج تواديرا دول العالم ألا تنسى بلاده مطالبا الأمم المتحدة بزيادة قوات حفظ السلام التابعة لها هناك وسط تصاعد للعنف في البلاد يهدد لخروجها عن سيطرة الحكومة.

وقتل الآلاف كما فر خمس سكان البلاد في صراع نشب بعدما قامت جماعة سيليكا المتمردة ذات الغالبية المسلمة بالإطاحة بالرئيس فرانسوا بوزيز في 2013 مما أثار رد فعل عنيف من مسلحي أنتي بالاكا المسيحيين.

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وعلى الرغم من أن القتال هدأ منذ ذلك الحين إلا أن الاشتباكات عادت هذا العام كما حذرت الأمم المتحدة هذا الشهر من أن الاقتتال العرقي يمكن أن ينحدر مجددا إلى صراع أوسع نطاقا إذا لم يتم نزع سلاح الأطراف المتحاربة.