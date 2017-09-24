بالفيديو - بعدما عنّف ابنه في السعودية...هذا ما تم كشفه عن الوالد

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بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عن مواطن في السعودية يقوم بتعنيف ولده، اوقفت الجهات الامنية في مكة المكرمة الوالد، الا أن "المعنَّف" رفض مغادرة قسم الشرطة دون والده، كما طالبت بنات المتهم بإخلاء سبيل والدهن كونه يعاملهن بحنان ولطف.وعلى رغم شهادة عدد من سكان الحي عن غلاظة وعنف المواطن "محمد.ح" مع أبنائه الثلاثة، ما أسفر عن هروب ابنه الأكبر، في حين أن الاثنين الآخرين يعانيان من مشكلات نفسية، أكدت صحيفةأن ثلاثا من بناته قمن بزيارة والدهن والدفاع عنه، بالرغم أنه يرفض تزويجهن، باستثناء إحداهن قد تزوجت.وأكد الأب في التحقيقات الأولية بأنها المرة الأولى التي يعنف فيها ابنه.وبحسب الصحيفة، أن هذا الوالد هو من الاغنياء الا أن منزله قديم، وفيه عدد قليل من أجهزة التكييف، ويلاحظ في الفيديو المتداول إغلاق نوافذ المبنى بالحديد والخشب.