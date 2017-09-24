بالتفاصيل - وزيرة اسرائيلية تطالب بالتحقيق مع مخرج يزور لبنان

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طالبت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف من المدعي العام للحكومة بفتح تحقيق مع الممثل والمخرج محمد بكري، والذي تحدث ضد اسرائيل خلال زيارة له الى لبنان.ويزور بكري بيروت حاليا في أسبوع "أيام فلسطينية" الذي سيعرض فيه أفلامه ومسرحياته ويستمر حتى 29 من أيلول.وفي مؤتمر صحافي في بيروت، وصف بكري زيارته إلى لبنان بأنها "انتصار على القوانين العنصرية" في إسرائيل التي تمنع "أصحاب الأرض الأصليين من حقهم في التواصل مع امتدادهم الحضاري والثقافي والجغرافي في محيطهم العربي"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام لبنانية.والأحد، طالبت وزيرة الثقافة ريغيف من المدعي العام للحكومة أفيخاي ماندلبليت فتح تحقيق مع بكري، بسبب "التحريض" وزيارة دولة عدوة.وقالت ريغيف في رسالة وجهتها إلى ماندلبليت إن "عدم وجود رد قوي من اجهزة تطبيق القانون يضفي الشرعية على هذا النوع من السلوك المرفوض".وردّ بكري على الوزيرة عبر القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية قائلا "لا آخذها على محمل الجدّ"، مؤكدا في رسالة عبر الإنترنت أنه ليس خائفا من توقيفه.