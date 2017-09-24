أخبار دولية
24 أيلول 2017 - 08:57
Back

الشتائم تدخل على خط الصراع بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية...

الأزمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تشتد كلامياً... Lebanon, news ,lbci ,أخبار الولايات المتحدة,كوريا الشمالية,الأزمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تشتد كلامياً...
episodes
اضافة الى التهديدات المتبادلة، حان وقت الشتائم للتعبير عن حالة التوتر السائدة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، والتي ارتفعت وتيرتها بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ هيدروجيني الشهر الماضي. 
الإعلان
إقرأ أيضاً