الشتائم تدخل على خط الصراع بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية...

الأزمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تشتد كلامياً...

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LBCI News Lebanon

اضافة الى التهديدات المتبادلة، حان وقت الشتائم للتعبير عن حالة التوتر السائدة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، والتي ارتفعت وتيرتها بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ هيدروجيني الشهر الماضي.