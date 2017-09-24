الجيش البورمي: العثور على مقبرة جماعية تضم 28 جثة لهندوس

أعلن الجيش البورمي الاحد العثور على مقبرة جماعية تضم 28 جثة لهندوس قال انهم قتلوا بأيدي "ارهابيين" من اقلية الروهينغا المسلمة.وكتب قائد الجيش على صفحته على فيسبوك "عثر أفراد قوت الأمن على 28 جثة من الهندوس قتلهم الإرهابيون" من الروهينغا.