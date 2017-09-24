أخبار دولية
24 أيلول 2017 - 10:39
24/09/2017 10:39:03
الجيش البورمي: العثور على مقبرة جماعية تضم 28 جثة لهندوس
28 جثة لهندوس...
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LBCI News Lebanon
أعلن الجيش البورمي الاحد العثور على مقبرة جماعية تضم 28 جثة لهندوس قال انهم قتلوا بأيدي "ارهابيين" من اقلية الروهينغا المسلمة.
وكتب قائد الجيش على صفحته على فيسبوك "عثر أفراد قوت الأمن على 28 جثة من الهندوس قتلهم الإرهابيون" من الروهينغا.
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