أخبار دولية 24 أيلول 2017 - 12:59 24/09/2017 12:59:46 كيف ستكون انعكاسات نتائج الانتخابات الالمانية على السياسات الخارجية؟

كيف يمكن أن تكون هذه السياسة خصوصا تجاه الشرق الأوسط؟

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LBCI News Lebanon

نتائج الانتخابات الألمانية لن تنعكس فقط على الداخل، بل سيكون لها انعكاسات على السياسات الخارجية.

فكيف يمكن أن تكون هذه السياسة خصوصاً تجاه الشرق الأوسط؟ الإعلان