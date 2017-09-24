أخبار دولية
24 أيلول 2017 - 12:59
24/09/2017 12:59:46
كيف ستكون انعكاسات نتائج الانتخابات الالمانية على السياسات الخارجية؟
كيف يمكن أن تكون هذه السياسة خصوصا تجاه الشرق الأوسط؟
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الشرق الاوسط, انجيلا ميركل ,الانتخابات الالمانية,كيف يمكن أن تكون هذه السياسة خصوصا تجاه الشرق الأوسط؟
LBCI News Lebanon
نتائج الانتخابات الألمانية لن تنعكس فقط على الداخل، بل سيكون لها انعكاسات على السياسات الخارجية.
فكيف يمكن أن تكون هذه السياسة خصوصاً تجاه الشرق الأوسط؟
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
الانتخابات الالمانية
انجيلا ميركل
الشرق الاوسط
إقرأ أيضاً