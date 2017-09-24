أخبار دولية
24 أيلول 2017 - 12:59
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كيف ستكون انعكاسات نتائج الانتخابات الالمانية على السياسات الخارجية؟

كيف يمكن أن تكون هذه السياسة خصوصا تجاه الشرق الأوسط؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الشرق الاوسط, انجيلا ميركل ,الانتخابات الالمانية,كيف يمكن أن تكون هذه السياسة خصوصا تجاه الشرق الأوسط؟
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نتائج الانتخابات الألمانية لن تنعكس فقط على الداخل، بل سيكون لها انعكاسات على السياسات الخارجية.
فكيف يمكن أن تكون هذه السياسة خصوصاً تجاه الشرق الأوسط؟
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