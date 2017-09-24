رئيس وزراء اليابان يستعد لاعلان حل الغرفة السفلى بالبرلمان

يتوقع ان يعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي قراره حل الغرفة السفلى بالبرلمان واجراء انتخابات برلمانية مبكرة، في مسعى منه للحصول على تأييد لتوجهاته السياسية.

وأشارت وسائل الاعلام اليابانية الى ان رئيس الحكومة سيتحدث خلال مؤتمر صحافي مساء الاثنين في طوكيو لتبرير قراره هذا، رغم انه كان قبل اقل من اسبوعين قد استبعد رسميا فرضية حل الغرفة السفلى واجراء انتخابات مبكرة.

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وينبغي الاعلان عن حل الغرفة السفلى بالبرلمان في 28 ايلول ، وهو يوم افتتاح دورة برلمانية استثنائية. وفي هذه الحال، ستجري الانتخابات في 22 تشرين الاول.

وسيبرر رئيس الوزراء دعوة الناخبين الى التصويت، بالحاجة الى معرفة موقفهم من سياسته الاقتصادية والموقف الواجب اعتماده حيال كوريا الشمالية.