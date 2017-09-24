كوريا الشمالية وفنزويلا بين 8 دول مشمولة بمرسوم اميركي جديد حول الهجرة

اضيفت كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد الى لائحة بلدان مشمولة بمرسوم اميركي خاصّ بالهجرة، وذلك بسبب وجود حالات تقصير امني في هذه البلدان فضلا عن وجود نقص في التعاون، وفق ما اعلن البيت الابيض الاحد.

في المقابل، أزيل السودان من لائحة البلدان المشمولة بالمرسوم. وكان هذا المرسوم في نسخته السابقة يعوق او يحد من دخول رعايا السودان وايران وليبيا وسوريا والصومال واليمن الى الولايات المتحدة.

الإعلان

اما المرسوم الجديد فيعوق او يحد من دخول رعايا كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد وايران وليبيا وسوريا والصومال واليمن الى الولايات المتحدة.