ترامب يبحث تغيير أمره التنفيذي بحظر دخول مواطني دول معينة لأميركا

بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد تغيير أمره التنفيذي المثير للجدل الذي يحظر دخول موطني عدة دول ذات أغلبية مسلمة الولايات المتحدة.

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ويشمل الحظر الحالي الذي صدر في آذار ومن المقرر أن ينتهي سريانه مساء الأحد المسافرين القادمين من إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن. وقد لا يصل الأمر الجديد إلى حد الحظر الكامل ويضع بدلا من ذلك قيودا للسفر على أساس كل بلد على حدة.

وقال مساعد في البيت الأبيض إن ترامب تلقى يوم الجمعة سلسلة من التوصيات في مجال هذه السياسة من إلين ديوك وزيرة الأمن الوطني بالإنابة كما قام مسؤولون آخرون بالإدارة من بينهم وزيرا العدل جيف سيشنز والخارجية ريكس تيلرسون بإحاطته علما بالأمر.