ماكرون يهنئ ميركل بالفوز...ويتعهد مواصلة "التعاون الضروري" معها

فوز حزب ميركل بالانتخابات التشريعية الالمانية

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LBCI News Lebanon

اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء الاحد انه اتصل بالمستشارة الالمانية انغيلا ميركل "لتهنئتها" على فوزها بالانتخابات التشريعية الالمانية، مؤكدا انهما سيواصلان معا "بعزم" مسيرة "التعاون الضروري" بينهما.

وفاز المحافظون الالمان بالانتخابات التشريعية الاحد، الا ان الدخول التاريخي لليمين القومي والشعبوي الى مجلس النواب عكر كثيرا فرحة انتصار انغيلا ميركل بولاية رابعة.

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وسارع الليبراليون الالمان الشركاء المحتملون لميركل في الحكومة الالمانية المقبلة الى التحذير الاحد من انهم سيعارضون مشروع ماكرون لموزانة منطقة اليورو.