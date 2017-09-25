بدء التصويت في الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة صباحا للتصويت في الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق، على أن تغلق في السادسة مساء.
وستعلن النتائج النهائية خلال 72 ساعة.
وستكون على الأرجح نتيجة الاستفتاء تصويت الأغلبية "بنعم" على الاستقلال، ويهدف الاستفتاء غير الملزم إلى منح تفويض لرئيس الإقليم مسعود البرزاني لإجراء مفاوضات مع بغداد ودول الجوار.
وأعلنت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية ان تركيا تمنع الدخول إليها من شمال العراق عند بوابة معبر الخابور الحدودي في جنوب شرق البلاد ،إلا أنه ما زال من الممكن دخول العراق من المعبر.
في المقابل، أكد وزير الجمارك بولنت توفنكجي ان بوابة الخابور ما زالت مفتوحة، غير أن قيودا مشددة فرضت على المرور.
هذا، وأوضح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ان تركيا تبحث خطوات فيما يتعلق بمعابرها الحدودية ومجالها الجوي ردا على استفتاء استقلال أكراد العراق ، كما أكد ان تركيا تبحث خطوات فيما يتعلق بمعابرها الحدودية ومجالها الجوي ردا على الاستفتاء .