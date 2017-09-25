أخبار دولية
25 أيلول 2017 - 03:24
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باسيل من لاس فيغاس: من يعتدي على مصلحة لبنان هو من يرفض اخراج النازحين من ارضه

باسيل شارك في اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية في لاس فيغاس Lebanon, news ,lbci ,أخبار لاس فيغاس,باسيل ,باسيل شارك في اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية في لاس فيغاس
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باسيل من لاس فيغاس: من يعتدي على مصلحة لبنان هو من يرفض اخراج النازحين من ارضه

أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن "من يعتدي على مصلحة لبنان هو من يرفض اخراج النازحين من أرضه".

 

وقال: "إننا لن نقوم بأي عمل ضد مصلحة لبنان، وأي لقاء او اجتماع فردي كان أو ثنائي او ثلاثي او حتى جماعي يجب ان يكون لمصلحة لبنان".

 
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وشدد باسيل الذي كان يتحدث في ختام أعمال مؤتمر الطاقة الاغترابية في لاس فيغاس على ان "وزارة الخارجية لا تعمل إلا في سبيل مصلحة لبنان"، قائلا: "هذا واجبنا ويجب ان يشعر اللبنانيون ان هذه الوزارة هي لهم وغير مسيسة مهما كانت احزابهم وطوائفهم".

 

وأضاف: "لم ولن نقوم بسياسة خاصة في وزارة الخارجية لأحد، وسياسة الوزارة هي للبنان ولكل اللبنانيين وبذلك تكون مصلحة لبنان في الانتشار وفي السياسة هي التي تفرض علينا توجهاتنا وخياراتنا وقراراتنا".

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