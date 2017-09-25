أخبار دولية
25 أيلول 2017 - 03:48
Back

الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعها الأسبوعي في غزة الأسبوع المقبل

اجتماع لحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية Lebanon, news ,lbci ,أخبار حماس,فلسطين,اجتماع لحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية
episodes
الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعها الأسبوعي في غزة الأسبوع المقبل

أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية يوسف المحمود ان الحكومة ستعقد اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة منتصف الأسبوع المقبل.

 
الإعلان

ولفت الى ان "رئيس الوزراء رامي الحمد الله وأعضاء الحكومة سيصلون إلى قطاع غزة الاثنين المقبل للبدء بتسلم مسؤوليات الحكومة بعد إعلان حركة حماس موافقتها على حل اللجنة الإدارية وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة في المحافظات الجنوبية".

 

  وكانت حماس قد أعلنت في 17 أيلول حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة والموافقة على إجراء انتخابات عامة في سبيل إنهاء خلاف مستمر منذ فترة طويلة مع حركة فتح بزعامة عباس مضيفة أنها ستسمح لحكومة الوفاق الوطني بممارسة مهامها في القطاع.

إقرأ أيضاً