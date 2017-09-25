الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعها الأسبوعي في غزة الأسبوع المقبل

أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية يوسف المحمود ان الحكومة ستعقد اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة منتصف الأسبوع المقبل.

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ولفت الى ان "رئيس الوزراء رامي الحمد الله وأعضاء الحكومة سيصلون إلى قطاع غزة الاثنين المقبل للبدء بتسلم مسؤوليات الحكومة بعد إعلان حركة حماس موافقتها على حل اللجنة الإدارية وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة في المحافظات الجنوبية".

وكانت حماس قد أعلنت في 17 أيلول حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة والموافقة على إجراء انتخابات عامة في سبيل إنهاء خلاف مستمر منذ فترة طويلة مع حركة فتح بزعامة عباس مضيفة أنها ستسمح لحكومة الوفاق الوطني بممارسة مهامها في القطاع.