منظمة حقوقية تتهم التحالف الدولي بقتل 84 مدنياً قرب مدينة الرقة

ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاثنين ان غارات نفذها التحالف الدولي بقيادة واشنطن خلال شهر آذار قرب مدينة الرقة السورية تسببت بمقتل 84 مدنياً على الاقل بينهم 30 طفلاً.

ووثقت المنظمة الحقوقية في تقرير نشرته بعنوان "جميع الاحتياطات الممكنة؟ الاصابات المدنية جراء غارات التحالف ضد داعش في سوريا"، حصول "هجمتين في آذار على مدرسة كانت تؤوي عائلات نازحة في المنصورة وسوق وفرن في الطبقة" غرب مدينة الرقة.

الإعلان

ونقلت المنظمة عن شهود أن "مقاتلي داعش كانوا موجودين في هذين المكانين، ولكن كان هناك أيضا عشرات إن لم يكن مئات المدنيين".

وذكر نائب مدير قسم الطوارئ في المنظمة اولي سولفانغ ان "هذه الهجمات قتلت عشرات المدنيين، وبينهم أطفال، لجأوا إلى المدرسة أو كانوا مصطفين لشراء الخبز من الفرن".

وأضاف "إن لم تكن قوات التحالف تعلم بوجود مدنيين في هذين الموقعين، فعليها أن تعيد النظر في الاستخبارات التي تستخدمها للتحقق من أهدافها، لأنه من الواضح أنها لم تكن كافية".

وبحسب المنظمة، نفذ التحالف الغارة الاولى على مدرسة البادية في المنصورة في 20 آذار ما تسبب بمقتل اربعين شخصاً على الاقل بينهم 16 طفلاً. وشن الغارة الثانية على سوق وفرن في مدينة الطبقة بعد يومين، ما اسفر عن مقتل 44 شخصاً بينهم 14 طفلاً.