انتهاكات خطيرة في القرم من قبل عملاء للحكومة الروسية...

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حذرت الامم المتحدة من تدهور كبير لحقوق الانسان في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في اذار 2014، متهمة عملاء للحكومة الروسية بارتكاب انتهاكات متكررة وخطيرة دون أي عقاب.وأعلنت المفوضية السامية لحقوق الانسان في تقرير "ارتكب عملاء للحكومة الروسية انتهاكات متكررة وخطيرة للحق في السلامة الجسدية والعقلية في القرم منذ العام 2014، كما ويوحي غياب التحقيق بان مرتكبيها أفلتوا وما زالوا يفلتون من العقاب".وتابع التقرير "تم توثيق انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان مثل التوقيف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وسوء المعاملة والتعذيب وعملية اعدام على الاقل دون محاكمة".وذكر التقرير نقل مئات المعتقلين والاشخاص قيد التوقيف الاحترازي الى روسيا معتبرا أن ذلك مخالف للقانون الدولي.