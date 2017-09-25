أخبار دولية
25 أيلول 2017 - 07:14
Back

انتهاكات خطيرة في القرم من قبل عملاء للحكومة الروسية...

الامم المتحدة تتهم عملاء للحكومة الروسية بارتكاب انتهاكات متكررة وخطيرة دون أي عقاب Lebanon, news ,lbci ,أخبار الامم المتحدة, القرم,روسيا,الامم المتحدة تتهم عملاء للحكومة الروسية بارتكاب انتهاكات متكررة وخطيرة دون أي عقاب
episodes
انتهاكات خطيرة في القرم من قبل عملاء للحكومة الروسية...
حذرت الامم المتحدة من تدهور كبير لحقوق الانسان في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في اذار 2014، متهمة عملاء للحكومة الروسية بارتكاب انتهاكات متكررة وخطيرة دون أي عقاب.
 
وأعلنت المفوضية السامية لحقوق الانسان في تقرير "ارتكب عملاء للحكومة الروسية انتهاكات متكررة وخطيرة للحق في السلامة الجسدية والعقلية في القرم منذ العام 2014، كما ويوحي غياب التحقيق بان مرتكبيها أفلتوا وما زالوا يفلتون من العقاب".
الإعلان
     
وتابع التقرير "تم توثيق انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان مثل التوقيف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وسوء المعاملة والتعذيب وعملية اعدام على الاقل دون محاكمة". 
     
وذكر التقرير نقل مئات المعتقلين والاشخاص قيد التوقيف الاحترازي الى روسيا معتبرا أن ذلك  مخالف للقانون الدولي.
 
إقرأ أيضاً