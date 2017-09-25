الحكومة السورية تعتبر استفتاء اكراد العراق مرفوضاً

اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان الاستفتاء الذي يجريه الاكراد العراقيون حول استقلال إقليم كردستان "مرفوض"، مشدداً على ان بلاده لا نعترف إلا بعراق "موحد".
وقال المعلم "نحن في سوريا لا نعترف إلا بعراق موحد" مضيفاً "نرفض أي إجراء يؤدي إلى تجزئة العراق".
وشدد على أن "هذه خطوة مرفوضة ولا نعترف بها" مشيرا الى انه ابلغ نظيره العراقي بموقف بلاده.
وفي سياق متصل، انتقد معاون وزير الخارجية السوري ايمن سوسان الاستفتاء الذي قال انه "وليد السياسات الأميركية التي سعت إلى تفتيت دول المنطقة وخلق الصراعات بين مكوناتها".