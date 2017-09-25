في سابقة تاريخية... امرأة تتولى قيادة المارينز في المعارك

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اعلنت وزارة الدفاع الاميركية انه بات بامكان امرأة ان تقود قوات المارينز في المعارك وذلك للمرة الاولى في تاريخ هذا الفيلق المهم.وقال قائد فرقة المارينز الجنرال روبرت نيلر في بيان "انني فخور بهذه الملازمة وبزملائها في دورتها".واضاف "يحق للمارينز ان يتوقعوا ضباطا اكفياء وقادرين ويستحقون ذلك . ويتمتع ضباط هذه الدورة بجميع الشروط اللازمة لتحضير أنفسهم لتحديهم المقبل، وهو قيادة قوات المارينز في المعارك ايضا".والملازمة الشابة التي لم يذكر اسمها هي اول من أنجز بنجاح 13 أسبوعا من التدريب البدني الذي يخضع له المارينز لقيادة فصيل من نحو أربعين رجلا في القتال.وبدات هذه الدورة تستقبل النساء منذ نيسان 2016 فقط.