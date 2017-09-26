العراق يرفض إجراء محادثات مع إقليم كردستان بشأن نتيجة الاستفتاء

الحكومة المركزية في بغداد لن تجري محادثات مع حكومة إقليم كردستان

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LBCI News Lebanon

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان الحكومة المركزية في بغداد لن تجري محادثات مع حكومة إقليم كردستان بشأن نتيجة الاستفتاء "غير الدستوري" على الاستقلال الذي عقد أمس الاثنين في شمال العراق. ومن المتوقع أن تكون نتيجة الاستفتاء التصويت "بنعم" لصالح الاستقلال بأغلبية مريحة.

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في المواقف، اعلنت الولايات المتحدة انها اصيب بـ"خيبة امل عميقة" بسبب الاستفتاء الذي اجراه اقليم كردستان العراق في تحد للمجتمع الدولي بأسره، مؤكدة ان هذا الاستفتاء "سيزيد من انعدام الاستقرار والمصاعب" في المنطقة .