العراق يرفض إجراء محادثات مع إقليم كردستان بشأن نتيجة الاستفتاء

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان الحكومة المركزية في بغداد لن تجري محادثات مع حكومة إقليم كردستان بشأن نتيجة الاستفتاء "غير الدستوري" على الاستقلال الذي عقد أمس الاثنين في شمال العراق.
ومن المتوقع أن تكون نتيجة الاستفتاء التصويت "بنعم" لصالح الاستقلال بأغلبية مريحة.
في المواقف، اعلنت الولايات المتحدة انها اصيب بـ"خيبة امل عميقة" بسبب الاستفتاء الذي اجراه اقليم كردستان العراق في تحد للمجتمع الدولي بأسره، مؤكدة ان هذا الاستفتاء "سيزيد من انعدام الاستقرار والمصاعب" في المنطقة.
من جهته، اعتبر المتحدث باسم جامعة الدول العربية أن أمينها العام أحمد أبو الغيط أبدى اسفه إزاء الاستفتاء على الاستقلال الذي نظمته السلطات الكردية في شمال العراق.