غوتيريش يقدم إفادة لمجلس الأمن بشأن العنف في ميانمار

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يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الخميس المقبل إفادة علنية لمجلس الأمن بشأن العنف في ميانمار الذي وصفه بأنه تطهير عرقي وذلك بعدما طلبت سبع دول في المجلس المكون من 15 عضوا عقد اجتماع في هذا الصدد.وطلبت السويد والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومصر والسنغال وكازاخستان عقد الاجتماع.واستعدادا للاجتماع العلني يوم الخميس قال دبلوماسيون إن مسؤول الشؤون السياسية بالأمم المتحدة جيفري فيلتمان سيقدم للمجلس إفادة في جلسة مغلقة اليوم الثلاثاء.وفر نحو 436 ألفا من مسلمي الروهينجا إلى بنغلادش من ميانمار منذ 25 آب عندما تسببت هجمات شنها متمردون من الروهينجا في حملة للجيش.