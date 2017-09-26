هيومن رايتس ووتش تتهم ميانمار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

تنفي جماعة جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان

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LBCI News Lebanon

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء ان ميانمار ترتكب جرائم ضد الإنسانية في حملتها ضد متمردي الروهينجا في ولاية راخين ودعت مجلس الأمن إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم الحكومة ولكن ميانمار رفضت اتهامات الأمم المتحدة بأن قواتها ضالعة في تطهير عرقي ضد المسلمين الروهينجا ردا على هجمات منسقة من متمردي الروهينجا ضد قوات الأمن في 25 آب.

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وتقول ميانمار إن قواتها تحارب إرهابيين مسؤولين عن مهاجمة الشرطة والجيش وقتل مدنيين وإحراق قرى.

وتنفي جماعة جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان، التي أعلنت المسؤولية عن الهجمات على قوات الأمن منذ أكتوبر ترين الأول، قتل مزارعين.



ودفعت حملة الجيش في ميانمار نحو 440 ألف لاجئ إلى الفرار إلى بنجلادش معظمهم من الروهينجا. واتهم اللاجئون قوات الأمن والحراس البوذيين بمحاولة طرد الروهينجا من ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية.