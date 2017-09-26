الرئيس عون من بلدية باريس: لتنظيم عودة النازحين إلى المناطق المستقرة بسوريا

الإعلان

أعلن الرئيس ميشال عون ان باريس وبيروت قادرتان على الصمود وهما منفتحتان على العالم وتخوضان اليوم معركة حماية قيم السلام والديمقراطية.وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة بلدية باريس آن ايدالغو:" تشاركنا مع النازحين ولمدة ٦ سنوات مدارسنا ومستشفياتنا وأعمالنا وأرضنا واليوم أصبح من الضروري تنظيم عودتهم إلى المناطق المستقرة في سوريا".وأضاف:" من واجب الأمم مساعدة النازحين للعودة إلى بلادهم بدلا من مساعدتهم على العيش بمخيمات غير إنسانية فيتركونها ليذهبوا إلى أوروبا بطرق غير قانونية".ولفت الى ان زعزعة استقرار لبنان هي بمثابة عملية انتحارية لكل المجتمعات التي تؤمن بالتعددية وبالديمقراطية.من جهتها، اعتبرت رئيسة بلدية باريس أنه لولا لبنان لما كانت باريس على ما هي عليه اليوم، مشيرة الى ان فرنسا تدرك كي هي مسؤولية لبنان في ما خص ملف النازحين.