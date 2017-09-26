أخبار دولية 26 أيلول 2017 - 11:55 26/09/2017 11:55:10 الاكراد يتحدُّون العالم ويُنجزون الاستفتاء

قال الأكراد في شمال العراق كلمتهم الاثنين في صناديق الاقتراع

Lebanon, news ,lbci ,أخبار استفتاء,الاكراد,قال الأكراد في شمال العراق كلمتهم الاثنين في صناديق الاقتراع

LBCI News Lebanon

متجاهلين تحذيرات العراق وتركيا وإيران وسوريا ودول عدة من أن الاستفتاء قد يشعل مزيداً من الصراعات في المنطقة، قال الأكراد في شمال العراق كلمتهم الاثنين في صناديق الاقتراع... الإعلان