أخبار دولية
26 أيلول 2017 - 11:55
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الاكراد يتحدُّون العالم ويُنجزون الاستفتاء

قال الأكراد في شمال العراق كلمتهم الاثنين في صناديق الاقتراع Lebanon, news ,lbci ,أخبار استفتاء,الاكراد,قال الأكراد في شمال العراق كلمتهم الاثنين في صناديق الاقتراع
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متجاهلين تحذيرات العراق وتركيا وإيران وسوريا ودول عدة من أن الاستفتاء قد يشعل مزيداً من الصراعات في المنطقة، قال الأكراد في شمال العراق كلمتهم الاثنين في صناديق الاقتراع... 
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