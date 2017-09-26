البنتاغون: التوتر مع كوريا الشمالية سياسي اكثر مما هو عسكري

اعتبر قائد اركان الجيوش الاميركية الجنرال جو دانفورد ان العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية متوترة حاليا، الا ان هذه الاجواء "الملبدة" تبقى سياسية اكثر مما هي عسكرية.
وقال الجنرال الاميركي في مداخلة ادلى بها امام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ان "الاجواء السياسية ملبدة جدا في الوقت الحاضر، الا اننا لم نلاحظ اي تغيير في مواقع القوات الكورية الشمالية".
وكانت الولايات المتحدة ارسلت مقاتلات استراتيجية قبل ايام حلقت قبالة شواطىء كوريا الشمالية، وردت بيونغ يانغ بالقول انها مستعدة لاسقاطها في المستقبل.