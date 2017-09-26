أول تعليق دولي على السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات

"خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لذلك البلد"

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LBCI News Lebanon

رحبت الولايات المتحدة اليوم بمرسوم أصدره العاهل السعودي الملك سلمان يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارات.



وقالت هيذر نويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين "نرحب بذلك بالتأكيد..هذه خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لذلك البلد".