أخبار دولية
27 أيلول 2017 - 00:36
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حفتر يلتقي في روما وزيري الدفاع والداخلية الايطاليين

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حفتر يلتقي في روما وزيري الدفاع والداخلية الايطاليين
اجرى الرجل القوي في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر مباحثات في روما مع وزيري الدفاع والداخلية الايطاليين، ما يعزز اكثر فاكثر دور هذا المعارض لحكومة الوفاق الوطني على المستوى الدولي.
      
وحفتر الذي وصل الى روما مساء الاثنين بحسب وسائل اعلام ليبية التقى عصر وزيرة الدفاع روبرتا بينوتي، بحسب بيان لوزارتها.
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واوضح البيان انه "تم التطرق خلال الاجتماع الى استقرار ليبيا ومكافحة الارهاب الدولي وضبط تدفق المهاجرين".
   
وكررت الوزيرة الايطالية دعم روما لمبادرات الامم المتحدة في ليبيا وعبرت عن الامل بان تستبعد قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات حفتر "اي حل عسكري".
 
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