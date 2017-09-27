ترامب يدعو الاتحاد الاوروبي لفرض عقوبات على فنزويلا

الإعلان

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى فرض عقوبات على "النظام الاشتراكي القمعي" في فنزويلا.وقال ترامب ،اثر لقائه رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي في البيت الابيض:" نأمل ان يحذو اصدقاؤنا الاوروبيون سريعا حذو الولايات المتحدة وكندا والعديد من دول اميركا اللاتينية في معاقبة نظام مادورو. المواطنون (الفنزويليون) يعانون من مجاعة هائلة (...) واضطرابات سياسية".وأضاف:" ان اسبانيا والولايات المتحدة تتمنيان معا السلام والعودة الى الديموقراطية (في فنزويلا) واطلاق سراح جميع السجناء السياسيين".واعتبر ترامب ان اسبانيا "يجب ان تبقى موحدة"، وذلك قبل خمسة ايام من استفتاء على الاستقلال يعتزم انفصاليو اقليم كاتالونيا تنظيمه رغم معارضة مدريد.