المفوضية الأوروبية: لإعادة فرض رقابة على الحدود ضمن شنغن لاسباب امنية

عرضت المفوضية الاوروبية تعديل القواعد السارية ضمن فضاء شنغن والسماح باعادة فرض رقابة على الحدود في بعض الحالات الاستثنائية حتى ثلاث سنوات، لمواجهة التهديدات التي يشكلها الارهاب.

وبحسب القواعد السارية حاليا في هذا الفضاء، يعاد فرض الرقابة على الحدود في حال وجود "تهديد خطير" للنظام العام او الامن في بلد، على الا تتجاوز ستة اشهر، الا انها قد تمتد لسنتين في حالات استثنائية مثل انتشار الفوضى على الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي، كما حصل خلال التدفق الهائل للمهاجرين قبل سنتين.

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ويأتي هذا الاعلان للمفوضية الاوروبية قبل بضعة اسابيع من انتهاء الاستثناءات الموقتة التي منحت لعدد من الدول بينها فرنسا والمانيا للقيام بعمليات رقابة لحدودها في منطقة حرية التنقل.