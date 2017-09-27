أخبار دولية 27 أيلول 2017 - 10:37 27/09/2017 10:37:02 عملية التصويت انتهت... أكراد العراق أيدوا الإستقلال في الإستفتاء

92 في المئة عدد المصوتين بنعم في الاستفتاء حول كردستان

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LBCI News Lebanon

أعلن المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم إن أكراد العراق أيدوا قيام دولة مستقلة في استفتاء أثار غضب حكومة بغداد بالإضافة لتركيا وإيران. وأكثر من 92 في المئة صوتوا لصالح الاستفتاء، بحسب المفوضية. الإعلان