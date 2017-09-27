أخبار دولية
27 أيلول 2017 - 14:26
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جائزة الجودة العالمية من نصيب لبنان

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جائزة الجودة العالمية من نصيب لبنان

منحت جمعية  Business Initiative Directions - BID Group الدولية ممثلة بالسيد خوسيه برياتو مركز  Le Gabaritللصحة و التغذية ممثلاً باختصاصية التغذية ميراي رزق قرباني جائزة "نجمة الجودة العالمية" لسنة 2017، تكريما للجودة والريادة التي يتمتع بها المركز منذ العام 2004 في احتفال تكريمي لأهم الأعمال العالمية في جنيفا، سويسرا.

 

وأعربت الرئيسة التنفيذية ل Le Gabarit – Health & Nutrition Center  خلال حفل تسليم الجائزة في 24 أيلول عن مدى سعادتها وتقديرها لهذه الجائزة التي تشكل محطة مهمة لأسرة عمل LE GABARIT حافزاً للاستمرار بتقديم اهم الخدمات و المنتجات  في مجال الصحة الغذائية.

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