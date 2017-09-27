بعدما سمحت للمرأة بالقيادة... السعودية تخظو خطوة جديدة

خطوة جديدة للسعودية

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LBCI News Lebanon

اعلنت السلطات السعودية اليوم إنه تم تعيين امرأة في منصب حكومي كبير للمرة الأولى بعد يوم من رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات فيما تتخذ المملكة خطوات لتحديث صورتها.

وبعد 24 ساعة من صدور الأمر السامي من الملك سلمان لإنهاء الحظر، أعلنت الحكومة تعيين إيمان الغامدي مساعدا لرئيس بلدية الخبر.

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وقال مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الثقافة والمعلومات في بيان "إن إيمان الغامدي نالت المنصب في إطار خطة لزيادة عدد النساء في المواقع القيادية بما يتماشى مع رؤية 2030".

وقالت الحكومة السعودية إن رؤية 2030 وهي خطة إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة ستزيد نسبة النساء في سوق العمل إلى 30 في المئة من النسبة الحالية وهي 22 في المئة.