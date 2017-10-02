الامم المتحدة تدعو اسبانيا الى التحقيق في أعمال العنف التي تخللت استفتاء كتالونيا

الامم المتحدة تشعر بالقلق...

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LBCI News Lebanon

دعا المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين اليوم الاثنين مدريد الى التحقيق في كل اعمال العنف التي وقعت خلال الاستفتاء حول استقلال كاتالونيا معبرا عن قلقه الشديد ازاء الوضع.

وقال زيد رعد الحسين في بيان "اشعر بقلق شديد حيال اعمال العنف في كاتالونيا الاحد، واحض السلطات الاسبانية على ضمان اجراء تحقيق مستقل ومعمق وحيادي في كل اعمال العنف"، لافتا الى ان ردود الشرطة يجب ان تكون على الدوام متكافئة مع ما تقتضيه الضرورة.

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رئيس كاتالونيا يطالب بوساطة دولية في الازمة مع مدريد

من جهته، طالب رئيس كاتالونيا كارليس بيغديمونت الاثنين بوساطة دولية لحل الازمة مع مدريد وبسحب كل قوات الامن التي نشرتها السلطات الاسبانية في الاقليم غداة اعمال العنف التي تخللت الاستفتاء حول الاستقلال.

وقال في مؤتمر صحافي "من الضروري وجود طرف ثالث ويجب ان يكون دوليا لكي يكون فعالا" مضيفا ان حكومة كاتالونيا قررت "المطالبة بسحب كل قوات الشرطة التي نشرت في كاتالونيا بسبب هذا القمع".

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