التحقيقات مستمرة في حادثة مرسيليا... ولا روابط بين منفذ الهجوم وداعش

لم يتوصل المحققون الفرنسيون حول الهجوم بالسكين في مرسيليا الاحد الى اي رابط حتى الان بين منفذ الاعتداء وتنظيم الدولة الاسلامية، بحسب ما أفاد مصدر قريب من التحقيق رفض الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس".
وكان التنظيم تبنى مساء الاحد الاعتداء الذي اودى بحياة امرأتين، وذلك في بيان بثته وكالة "اعماق" التابعة له ونقله موقع سايت الاميركي الذي يرصد المواقع الالكترونية الجهادية وجاء فيه ان "منفذ عملية الطعن بمدينة مرسيليا في فرنسا هو من جنود الدولة الإسلامية ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف دول التحالف".