بعد تحسن الوضع الأمني... بريطانيا تعدّل نصائح السفر الى لبنان

السفارة البريطانية وزعت بيان الخارجية عن تعديل تعليمات السفر الى لبنان

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LBCI News Lebanon

وزعت السفارة البريطانية في بيروت بيان وزارة الخارجية البريطانية حول "تعديل نصائح السفر إلى لبنان، بحيث قلصت المناطق التي تنصح المواطنين البريطانيين عدم الذهاب اليها".

وقال متحدث باسم السفارة البريطانية: "تم تغيير تعليمات السفر استجابة لتحسن الوضع الأمني العام في البلاد وانخفاض معدل الحوادث في السنوات الأخيرة. لكننا نواصل تحذير المواطنين من محاولة الإرهابيين شن هجمات تستهدف مواقع في لبنان، بالإضافة إلى تزايد خطر حدوث هجمات إرهابية عالميا ضد مصالح المملكة المتحدة والمواطنين البريطانيين".

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ونصحت السفارة مواطنيها بأن يكونوا على يقظة، وطلبت منهم قبل السفر الإطلاع على نصائح السفر.