بعد الاستفتاء... مناورات إيرانية عراقية قرب حدود إقليم كردستان

02 تشرين الأول 2017 - 14:18 02/10/2017 14:18:00

مناورات بمشاركة أنواع مختلفة من الدروع والدبابات والمشاة

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LBCI News Lebanon

انطلقت مناورة عسكرية مشتركة بين ايران والعراق قرب حدود إقليم كردستان العراق بعد مرور أسبوع على استفتاء انفصال الإقليم.