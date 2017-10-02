أخبار دولية
02 تشرين الأول 2017 - 14:18
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بعد الاستفتاء... مناورات إيرانية عراقية قرب حدود إقليم كردستان

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انطلقت مناورة عسكرية مشتركة بين ايران والعراق قرب حدود إقليم كردستان العراق بعد مرور أسبوع على استفتاء انفصال الإقليم.
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