أخبار دولية
02 تشرين الأول 2017 - 14:18
02/10/2017 14:18:00
بعد الاستفتاء... مناورات إيرانية عراقية قرب حدود إقليم كردستان
مناورات بمشاركة أنواع مختلفة من الدروع والدبابات والمشاة
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LBCI News Lebanon
انطلقت مناورة عسكرية مشتركة بين ايران والعراق قرب حدود إقليم كردستان العراق بعد مرور أسبوع على استفتاء انفصال الإقليم.
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