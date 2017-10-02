للمرة الأولى منذ 2015... رئيس الوزراء الفلسطيني يزور قطاع غزة

استقبال شعبي وحزبي للوفد وزاري

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LBCI News Lebanon

في زيارةٍ هي الاولى منذ العام 2015، وصل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله على رأس وفد من وزراء حكومته الى قطاع غزة..



وكان في استقبالهم العشرات من كوادرِ حركة فتح وعددٍ من مسؤولي حركة حماس وحوالى ألفي فلسطيني تجمعوا امام البوابة الخارجية لمعبر..