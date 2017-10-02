أخبار دولية
02 تشرين الأول 2017 - 17:24
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بالفيديو - هكذا تم نقل الجرحى والجثث اثر اعتداء لاس فيغاس

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أظهرت فيديوهات تم تناقلها كيفية نقل الجثث والجرحى اثر اعتداء لاس فيغاس الدامي.

اشارة الى أن حادث اطلاق النار أدى الى سقوط أكثر من 58 قتيلا ومئات الجرحى وتبناه تنظيم داعش، في وقت لم تؤكد السلطات الاميركية مسؤولية أي تنظيم ارهابي عن الهجوم بعد.
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