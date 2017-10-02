أخبار دولية 02 تشرين الأول 2017 - 17:24 02/10/2017 17:24:05 بالفيديو - هكذا تم نقل الجرحى والجثث اثر اعتداء لاس فيغاس

لم تؤكد السلطات الاميركية مسؤولية أي تنظيم ارهابي عن الهجوم بعد

Lebanon, news ,lbci ,أخبار اطلاق نار,لاس فيغاس, لم تؤكد السلطات الاميركية مسؤولية أي تنظيم ارهابي عن الهجوم بعد

LBCI News Lebanon

أظهرت فيديوهات تم تناقلها كيفية نقل الجثث والجرحى اثر اعتداء لاس فيغاس الدامي.



اشارة الى أن حادث اطلاق النار أدى الى سقوط أكثر من 58 قتيلا ومئات الجرحى وتبناه تنظيم داعش، في وقت لم تؤكد السلطات الاميركية مسؤولية أي تنظيم ارهابي عن الهجوم بعد. الإعلان