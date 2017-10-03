جنرال أميركي: 40 ألف جندي شاركوا في المناورات الروسية

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أبدى جنرال أميركي اعتقاده ان المناورات العسكرية الروسية التي جرت الشهر الماضي واثارت جدلا شارك فيها "أكثر من 40,000" جندي، أي أكثر بكثير مما اعترفت به موسكو.واشار الجنرال بن هودجيز قائد القوات الاميركية في اوروبا الى ان روسيا قسّمت مناورة "زاباد 2017" (غرب 2017) الى مناورات صغيرة بطريقة تستخف بالاتفاقات الدولية التي تتطلب الابلاغ عن المناورات العسكرية للجيوش.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت ان المناورات المشتركة مع بيلاروسيا على الحدود الشرقية لحلف شمال الأطلسي شملت 12,700 جندي وكانت "دفاعية" بطبيعتها، لكن عرض القوة هذا تسبب بذعر في بولندا ودول البلطيق التي تحررت من قبضة الكرملين قبل 25 عاما.