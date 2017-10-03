أخبار دولية
03 تشرين الأول 2017 - 00:40
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الاكوادور تعتزم تنظيم استفتاء لتحديد عدد ولايات الرئيس

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الاكوادور تعتزم تنظيم استفتاء لتحديد عدد ولايات الرئيس
     
أعلن رئيس الاكوادور لينين مورينو انه يعتزم تنظيم استفتاء لالغاء عدد من التعديلات التي ادخلها سلفه رافاييل كوريا على الدستور ومن بينها خصوصا السماح للرئيس بالترشح لعدد غير محدود من الولايات المتعاقبة.
 
وقال مورينو في مؤتمره الصحافي الاسبوعي ان "السؤال الثالث في الاستفتاء تتناول الغاء التعديل الذي يسمح باعادة انتخاب الرئيس لعدد غير محدود من الولايات".
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ولم يوضح مورينو موعد الاستفتاء الذي يرمي ايضا الى حرمان السياسيين لمدى الحياة من جميع حقوقهم السياسية اذا ما دينوا بجرائم فساد.
      
وفي 2015 أقر البرلمان الذي كان يهيمن عليه الرئيس رافاييل كوريا (2007-2017) سلسلة تعديلات اقترحها كوريا تجيز للرئيس الترشح لعدد غير محدود من الولايات.
 
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